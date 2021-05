Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Totschlag - 48-Jähriger in Untersuchungshaft

Edenkoben (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am späten Samstagabend (29.05.2021), gegen 21:30 Uhr, griff ein 48-Jähriger LKW-Fahrer an der Raststätte Pfälzer Weinstraße West bei Edenkoben einen 60-jährigen LKW-Fahrer mit einem Messer an und fügte ihm Stichverletzungen im Brust- und Bauchbereich zu. Außerdem erlitt er leichte Schnittwunden an Armen und Händen. Durch zwei weitere LKW-Fahrer, die beherzt eingriffen, konnte der 48-Jährige überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Einer der beiden Helfer erlitt hierbei ebenfalls leichte Schnittwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zum Tatzeitpunkt war der 48-Jährige stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Auch der 60-Jährige wurde in einem Klinikum versorgt. Es besteht keine Lebensgefahr. Alle vier Männer sind ukrainische Staatsbürger. Der Beschuldigte wurde am Sonntag (30.05.2021) dem Haftrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlages. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zum konkreten Ablauf, den Hintergründen der Tat sowie zum Motiv dauern an.

Wir bitten in diesem Zusammenhang Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell