POL-PPRP: Auseinandersetzung und Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots)

In der Zedtwitzstraße kam es am 30.05.2021, gegen 23 Uhr, zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Personengruppen. Das meldeten zwei Zeugen. Sie hatten beobachtet, wie es zwischen den Gruppen zu verbalen Streitigkeiten kam in deren Verlauf eine Person eine Glasflasche in Richtung der anderen Gruppe geworfen hätte. Diese sei an der Schaufensterscheibe eines Friseursalons zerbrochen und habe hierdurch den Alarm des Geschäfts ausgelöst. Danach sei es zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Beim Eintreffen der Polizei, waren beide Personengruppen bereits geflüchtet. Durch die Personenbeschreibung der beiden Zeugen, konnte eine der beiden Gruppen jedoch kurz darauf in der Oberstraße angetroffen werden. Die vier Personen wurde befragt. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass eine dieser Personen, ein 29-Jähriger, alkoholisiert Auto gefahren war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Wie sich außerdem herausstellte, war der junge Mann bereits einige Stunden zuvor in Worms kontrolliert worden. Weil er bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich alkoholisiert gefahren war, hatten man ihm bereits dort die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

