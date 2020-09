Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Feuer in einer Lagerhalle (Meldung 25/2020)

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Heiligenhaus (ots)

In der Nacht auf Montag wurde die Feuerwehr Heiligenhaus zu einem Brand einer Lagerhalle im Industriegebiet Hetterscheidt gerufen. Die Feuerwehr leitete umfangreiche Löschmaßnahmen ein und belüftete angrenzende Hallenteile. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Heiligenhaus wurde am Montag, den 28.09. um 3:00 Uhr zu einem Gebäudebrand an der Otto-Hahn-Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Halle, es kam zu kleinen Detonationen. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Halle, parallel bekämpfte ein Trupp die Flammen von außen durch die zerborstenen Scheiben.

Sirenenalarm für die Feuerwehr

Zunächst wurde der Feuerwehr ein Kleinfeuer vor einer Halle gemeldet. Als die Kräfte auf der Anfahrt waren, meldete die Polizei Feuer in der Halle. Umgehend gab der Einsatzleiter Vollalarm für die Feuerwehr Heiligenhaus und die Sirenen heulten in der Stadt. "Wir konnten den Umfang des Feuers in der Halle zunächst nicht einschätzen und haben alle verfügbaren Kräfte alarmiert", schildert Einsatzleiter Nils Vollmar. Die Einsatzkräfte stellten auch in einer angrenzenden Halle eine Verrauchung fest und belüfteten die Bereiche. Mit einer Drehleiter wurde das Hallendach kontrolliert, glücklicherweise ohne weitere Feststellungen.

44 Einsatzkräfte im Einsatz

Nach einer Stunde meldete die Einsatzleitung "Feuer in Gewalt". Die Löschmaßnahmen zogen sich noch bis in den Morgen, gegen 07:00 Uhr rückten die letzten Einsatzkräfte ein. Bekämpft wurde das Feuer mit zwei Rohren und drei Trupps mit Atemschutzgeräten. Insgesamt waren 44 Einsatzkräfte von Feuerwehr Heiligenhaus, dem Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus im Einsatz. Hinzu kamen Kräfte der Polizei und der Energieversorger. Durch diese wurde das Gebäude von der Gas- und Stromversorgung getrennt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Unruhiger Tag ging weiter

Im weiteren Verlauf des Montags wurde die Feuerwehr noch zu vier weiteren Einsätzen gerufen. Unter anderem unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst an der Mittelstraße. An der Bayernstraße wurde eine Person in ihrer Wohnung vermisst - die Feuerwehr brach die Türe auf, glücklicherweise wurde in der Wohnung niemand angetroffen."

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Heiligenhaus

Pressesprecher

Dominic Wulf

Mobil: 0151 40342626

E-Mail: presse@fw-heiligenhaus.de



http://www.fw-heiligenhaus.de/

https://www.facebook.de/fwheiligenhaus

https://www.instagram.com/fw_heiligenhaus

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell