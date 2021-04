Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einbruch in Praxis für Physiotherapie

Bad Kreuznach, Stadtgebiet (ots)

In der Nacht vom 15.04.2021 auf den 16.04.2021, zwischen 19:30 - 07:45 Uhr, kam es am Europaplatz zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Physiotherapiepraxis. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Tatobjekt ein und entwendeten aus der Praxis Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Die Kriminalpolizeiinspektion Bad Kreuznach sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell