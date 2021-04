Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verletzter Graureiher durch Polizei von B 41 gerettet

Bad Kreuznach - B 41 von Bad Kreuznach in Richtung Gensingen (ots)

Am 15.04.2021 gegen 12:55 Uhr wird der hiesigen Dienststelle ein verletzter Vogel auf der B 41 zwischen Bad Kreuznach in Fahrtrichtung Gensingen gemeldet. Die eingesetzten Kollegen vor Ort konnten mit Hilfe eines LKW-Fahrers und durch kurzzeitige Regelung des Verkehrs den am Flügel verletzten Graureiher aufnehmen und im Anschluss in tierärztliche Behandlung geben.

