Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einladung für Medienvertreter - Auftaktveranstaltung der Polizei Bad Kreuznach: "Verbesserung Verkehrsklima in der Innenstadt"

Bad Kreuznach (ots)

Auch wenn die Unfallentwicklung insgesamt sehr positiv ist - ist es weiterhin das Ziel aller Beteiligten in der Verkehrssicherheitsarbeit, Unfallzahlen zu reduzieren und eine harmonische Verkehrsteilnahme zu ermöglichen. Weiterhin ist auch in Bad Kreuznach festzustellen, dass die Verkehrswende vorankommt. Der Anteil an Radfahrern oder E-Scootern hat merklich zugenommen.

Die Polizei Bad Kreuznach wird daher über den Sommer Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich intensivieren. Dabei werden mehrere Schwerpunkte gesetzt. Gemeinsam von Radfahrern und Fußgängern genutzte Verkehrsbereiche werden überwacht, aber auch die Sicherheit an Fußgängerüberwegen, STOP-Schilder und Grünpfeile, Handynutzung und Auto-Tuning finden sich in dem Überwachungskonzept wieder.

Zum Auftakt lädt die Polizei Bad Kreuznach am Donnerstag, 15.04.2021, 11:00 Uhr zur Teilnahme an einer Verkehrskontrolle ein. Treffpunkt ist der Kornmarkt. Der Leiter der Polizei Bad Kreuznach, Herr Christian Kirchner, wird vor Ort sein und ergänzende Informationen geben.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell