Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Trunkenheitsfahrten auf zwei Rädern

Zivilpolizisten sollten auch kiffen

Bad Kreuznach, Innenstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bad Kreuznacher Innenstadt zu zwei Trunkenheitsfahrten. Eine Zivilstreife wurde um 22:30 Uhr zunächst in der Salinenstraße auf einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der junge Mann war deutlich alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von 0,99 Promille. Auf den 19-Jährigen dürfte wegen dieser Ordnungswidrigkeit ein hohes Bußgeld zukommen.

Die Zivilstreife bemerkte später, gegen 04:30 Uhr, einen mit zwei Männern besetzten Roller im Bereich der Dürerstraße. Die Männer flüchteten zunächst vor der Zivilstreife. Ein Funkstreifenwagen konnte den Roller allerdings nach kurzer Verfolgung stoppen. Der 21-jährige Fahrer erfüllte mit seinen 1,16 Promille sogar den Straftatbestand der Trunkenheit im Verkehr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Einen etwas schrägen Auftritt legte ein anderer 21-Jähriger im Bereich der Richard-Wagner-Straße hin. Hier war die Zivilstreife gegen 01:00 Uhr zu Fuß unterwegs gewesen. Im Gespräch mit den Beamt*innen bot der 21-Jährige diesen Marihuana zum Kiffen an. Die Beamt*innen entschieden sich wenig überraschend für die Sicherstellung des Marihuanas und leiteten ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen ein. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten sie außerdem noch eine kleine Menge Kokain.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell