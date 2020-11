Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Den Diebstahl einer Wodkaflasche bezahlt ein 29-jähriger Fahrer mit seinem Führerschein

MainzMainz (ots)

Mittwoch, 25.11.2020, 08:05 Uhr, Ebersheim

Ein zunächst unbekannter Täter entwendet in einem Supermarkt in Ebersheim eine Flasche Wodka und verlässt das Geschäft zunächst in unbekannte Richtung. Die Filialleiterin der Supermarkt-Kette kann den Täter jedoch in gesichteten Videoaufnahmen gut erkennen und begibt sich aufgrund erkannter Arbeitskleidung selbstständig auf die Suche nach dem Dieb. Nicht unweit vom Supermarkt kann sie diesen antreffen. Während sie sich im Gespräch mit den Kollegen des 29-jährigen befindet, steigt dieser in einen PKW und fährt erneut in Richtung des Supermarktes, wo er letztendlich durch Mitarbeiter festgehalten werden kann. Nach Eintreffen der Polizei und einer durchgeführten Atemalkoholkontrolle, weist der Beschuldigte einen Atemalkohlwert von über 2 Promille auf. Der Beschuldigte muss sich jetzt nicht nur wegen Diebstahls sondern auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr im Strafverfahren verantworten. Sein Führerschein wurde direkt sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell