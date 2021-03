Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verstoß bei Kontrolle von Leichtkrafträdern festgestellt

Lengerich (ots)

Am Mittwoch (17.03.2021) und Donnerstag (18.03.2021) sind im Rahmen der Schulwegsicherung im Bereich des Hannah-Arendt-Gymnasiums auch Leichtkrafträder kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten unter anderem Mängel an einem Fahrzeug eines 17-jährigen aus Lienen fest. An dem Leichtkraftrad war ein nicht zugelassener Endschalldämpfer montiert, der über keinerlei Prüfzeichen verfügte. Offenbar handelte es sich dabei um ein asiatisches Plagiat eines namhaften Herstellers, das im Internet angeboten wird. Eine Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr ist damit jedoch nicht zulässig. Des Weiteren verfügte das Leichtkraftrad nicht über einen db-Killer. Der 17-Jährige bekam eine Anzeige und die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug wurde ihm untersagt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal darauf hin, dass Austausch-Schalldämpfer über eine EG-Genehmigung und Kennzeichnung verfügen müssen. Durch Entfernen des dB-Killers entfällt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ebenfalls.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell