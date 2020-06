Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei nimmt Exhibitionisten fest: 46-Jähriger stellt Pärchen nach und entblößt sich

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Beamte des Polizeireviers Ost nahmen am Samstagabend nahe der Messehallen einen 46-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis fest, der im Verdacht steht, einem 21-jährigen Mann sowie seiner gleichaltrigen Begleiterin nachgestellt und sich vor ihnen entblößt zu haben.

Wie der Zeuge per Notruf der Polizei mitteilte, hatte er sich gegen 18:50 Uhr gemeinsam mit der 21-Jährigen im Bereich der Eisenbahnbrücke an der Damaschkestraße aufgehalten, als beiden ein Mann im Gebüsch auffiel, der sie offensichtlich beobachtete. Im weiteren Verlauf soll sich der Täter an das Pärchen herangeschlichen und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Nachdem der Zeuge den Exhibitionisten laut auf sein unsittliches Verhalten angesprochen hatte, flüchtete er in Richtung Fuldaufer. Bei der sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleiteten Fahndung mit der übermittelten Personenbeschreibung konnte die Streife des Reviers Ost nur kurze Zeit später den Verdächtigen in der Nähe festnehmen. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurde der 46-Jährige, der sich nun wegen "Exhibitionistischer Handlungen" und "Erregung öffentlichen Ärgernisses" verantworten muss, auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an und werden von dem Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo geführt.

