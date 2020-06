Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Unbekannte überfallen Kinder in Unterführung - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Zu einem Raubdelikt zum Nachteil zweier Kinder kam es in den frühen Abendstunden des vergangenen Sonntags in einer Unterführung am Platz der Deutschen Einheit in Kassel.

Wie die Beamten des Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidiums Nordhessen berichten, passierten zur Tatzeit gegen 18:40 Uhr zwei zehn Jahre alte Jungen mit ihren Fahrrädern die Unterführung des so genannten großen Kreisels am Platz der Deutschen Einheit. Dort trafen sie auf den Täter und seine weibliche Begleitung.

Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter die Kinder zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem die Jungen dem Täter glaubhaft versicherten, dass sie nur wenige Cent mit sich führen, ihm diese jedoch auch anboten, ließ der Täter, wohl auch auf Geheiß seiner Begleitung, von seinen Opfern ab und entfernte sich mit ihr in unbekannte Richtung.

Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter - männlich - Deutscher - 20-25 Jahre alt - ca. 185cm groß - dunkelblonde, kurze Haare - bekleidet mit einem auffälligen weißen T-Shirt mit orangefarbenen Streifen quer über der Brust

2. Begleitung

- weiblich - ca. 20 Jahre alt - ca. 165-170cm groß - schwarze, lange, gelockte Haare - schwarzer Pullover - schwarz-graue Jeans

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, um ihre Mithilfe unter 0561/9100.

