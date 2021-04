Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug - Zeugen gesucht.

Poststraße/Bad Kreuznach (ots)

In der Zeit von Freitag, 26.03.2021 auf Samstag, 27.03.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Fiat Punto, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Poststraße in Bad Kreuznach (Nähe Eiermarkt), vor dem ehemaligen Einwohnermeldeamt, geparkt stand. Das Fahrzeug wurde mit einer flüssigen Chemikalie übergossen, die Haut- und Augenreizungen hervorruft und extrem stark nach Erbrochenem riecht. Bereits durch die starke Geruchsintensität der Chemikalie hätten Personen aufmerksam werden können. Sind in diesem Bereich Personen aufgefallen, die mit einem größeren Behälter, evtl. einem Kanister, unterwegs waren bzw. wurden Personen dabei beobachtet, wie sie das Fahrzeug übergossen haben? Hinweise werden an die zuständige Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-100 erbeten.

