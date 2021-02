PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdieb hebt Geld ab +++ Rechte Parole bei Polizeieinsatz gezeigt +++ Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Hofheim (ots)

1. Falscher Stromableser erbeutet Tausende Euro, Hochheim am Main, Schwedenstraße, Samstag, 06.02.2021, 17:40 Uhr bis Montag, 08.02.2021, 00:08 Uhr

(jn)In Hochheim war am Samstag ein Trickdieb unterwegs, der letztendlich mehrere Tausend Euro erbeutet hat. Am Samstagabend erschien der perfide Täter an der Haustür eines älteren Ehepaares und gab sich als Stromableser aus. Nachdem der Kriminelle gemeinsam mit der Geschädigten in den Keller gegangen war, ließ der Unbekannte sein Opfer unter einem Vorwand im Keller zurück und nutzte die Abwesenheit der Bewohner, um aus dem Haus in der Schwedenstraße Bargeld und Geldbeutel zu stehlen. Als die Bestohlenen den Diebstahl feststellten und am Montag ihr Konto sperrten, mussten sie feststellen, dass mehrere Tausend Euro abgehoben worden waren. Bei dem falschen Handwerker soll es sich um einen ca. 40 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben, der auffallend freundlich gewesen sei.

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn eine entsprechende Verbraucherablesung nicht angekündigt ist. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben. Falls Sie bestohlen werden, melden Sie den Diebstahl umgehend bei der Polizei und sperren Sie entwendete Zahlungskarten unter der Rufnummer 116 116. Die PIN für Ihre Bankkarten sollten Sie niemals gemeinsam mit der Karte in Ihrem Portemonnaie aufbewahren!

2. Mehrere Strafverfahren nach Fehlverhalten, Bad Soden am Taunus, Donnerstag, 11.02.2021, 03:00 Uhr

(jn)Das Treffen mehrerer Männer in der zurückliegenden Nacht in Bad Soden dürfte für die Beteiligten ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit war den Beamten eine Gruppe von neun jüngeren Männern aufgefallen, die allem Anschein nach gegen die geltenden Corona-Verordnungen verstießen und gemeinsam in der Öffentlichkeit Alkohol konsumierten. Während der Kontrolle zeigten die Beteiligten ein überaus unkooperatives Verhalten und beleidigten die Beamten, so dass Verstärkung angefordert wurde. Letztendlich wurden Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Blutentnahmen bei zwei 25 und 24 Jahre alten Männern aus Österreich durchgeführt. Beide wurden festgenommen und mussten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro bezahlen. Der 25-Jährige muss sich zudem in einem Strafverfahren wegen einer rechtsmotivierten Parole verantworten, die er gegenüber den Polizisten gezeigt hatte. Gegen alle neun wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund der Corona-Verstöße eingeleitet.

3. Hoher Sachschaden bei Einbruch in Discounter, Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Mittwoch, 10.02.2021, 00:00 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Hofheim verursacht. Um etwa 00:00 Uhr machten sich drei Unbekannte gewaltsam an den Zugangstüren des in der Niederhofheimer Straße gelegenen Lebensmittelgeschäftes zu schaffen. Nachdem sie diese aufgebrochen hatten, betrat das Trio den Verkaufsraum und flüchtete kurz darauf ohne Beute. Ob ein Zusammenhang zwischen dieser Tat und dem versuchten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Wallau in der Nacht zum Montag besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen in der Nacht zum Mittwoch an die Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Heckscheibe eingeschlagen, nichts gestohlen, Kelkheim (Taunus), Benzstraße, Dienstag, 09.02.2021, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 10.02.2021, 10:00 Uhr

(jn)Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch ein Auto in Kelkheim gewaltsam geöffnet, aus dem Innenraum allerdings nichts mitgehen lassen. Das Fahrzeug muss den Angaben des Geschädigten zufolge zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr und Mittwochmorgen, 10:00 Uhr angegangen worden sein. Hierfür schlugen die Täter die Heckscheibe des in der Benzstraße auf einem frei zugänglichen Parkplatz abgestellten Fahrzeuges ein und entfernten sich hiernach vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell