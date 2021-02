PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Hochwertiges Werkzeug bei Einbruch gestohlen +++ Brennender Roller +++ Hund beißt Hund und Herrchen - Hund gesucht +++ Autofahrt unter Drogeneinfluss

Hofheim (ots)

1. Schadensträchtiger Einbruch in Lagerraum, Bad Soden am Taunus, Hauptstraße, Samstag, 06.02.2021, 01:25 Uhr

(jn)Hochwertiges Werkzeug im Wert von etwa 10.000 Euro haben drei unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag aus einem Lagerraum in Bad Soden entwendet. Auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten die Täter das Garagentor und nahmen Werkzeug im Wert von etwa 10.000 Euro mit. Anschließend verließ das dunkel gekleidete Trio den Tatort in der Hauptstraße und flüchtete in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 von der Hofheimer Kriminalpolizei erbeten.

2. Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht, Hofheim am Taunus, Wallau, Hessenstraße, Montag, 08.02.2021, 00:43 Uhr

(jn)Drei bislang unbekannte Täter haben in der zurückliegenden Nacht versucht, in einen Discounter im Hofheimer Stadtteil Wallau einzubrechen. Um 00:43 Uhr verschafften sich die Einbrecher unter Gewaltanwendung Zutritt zu dem Geschäft in der Hessenstraße, indem sie die Schiebetür öffneten. Da dies umgehend den Alarm aktivierte, ließen die drei von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchteten vom Tatort. Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen liegt folgende Täterbeschreibung vor:

1. Person: Ca. 1,75 Meter groß, rosa Kopfbedeckung, helles Gesichtstuch, schwarze "Adidas-Hose" mit weißen Streifen, dunkle Schuhe mit weißer Sohle, Handschuhe 2. Person: Ca. 1,80 Meter groß, dunkel bekleidet 3. Person: Helle Jeans, dunkle Schuhe und Oberbekleidung

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Pedelec aus Garage gestohlen, Liederbach am Taunus, Königsteiner Weg, Samstag, 06.02.2021, 22:00 Uhr bis Sonntag, 07.02.2021, 12:00 Uhr

(jn)Aus einer Garage in Liederbach haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein Velo im Wert von circa 3.500 Euro gestohlen. Den Spuren am Tatort im Königsteiner Weg zufolge betraten die Täter das Grundstück, brachen die dortige Garage auf und entwendeten ein Pedelec mit Anhänger. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt und hinterließen zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Roller angezündet, Hochheim am Main, Königsberger Ring, Freitag, 05.02.2021, 23:00 Uhr bis 23:20 Uhr

(jn)Ein Kleinkraftrad ist am späten Freitagabend in Hochheim von einem bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt worden. Um 23:25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines brennenden Mopeds im Königsberger Ring alarmiert und stellten am Tatort einen komplett ausgebrannten Roller fest. Der Roller hatte einen Wert von etwa 400 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

5. Nach Biss - Hundehalterin gesucht, Eschborn, Niederhöchstadt, Frankenweg, Sonntag, 07.02.2021, 19:20 Uhr

(jn)Ein freilaufender Hund hat am Sonntagabend in Eschborn zunächst einen anderen Hund und kurz darauf auch das Herrchen dieses Vierbeiners gebissen. Die Polizei in Eschborn sucht nun nach der Frau, die mit dem aggressiven Hund unterwegs war. Den Angaben des 31-jährigen Geschädigten zufolge, sei er um 19:20 Uhr mit seiner Frau und seinem Hund im Bereich des Frankenweges unterwegs gewesen, als ein weißer Hund auf sie zu gerannt sei. Dieser habe in der Folge ohne sichtbaren Grund den Vierbeiner des Ehepaares gebissen und im Anschluss auch den 31-Jährigen leicht verletzt. Eine mittlerweile hinzugekommene Frau, die allem Anschein nach mit dem Hund unterwegs war, stimmte einem Personalienaustausch nur in Anwesenheit der Polizei zu, verschwand dann jedoch, noch bevor eine Streife vor Ort war. Sie soll etwa 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß und leicht korpulent gewesen sein sowie kurze Haare und eine Brille getragen haben. Ihr Hund war weiß, vermutlich ein Dogo-Argentino.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

6. Briefkästen aufgebrochen - Briefe geöffnet, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Samstag, 06.02.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 07.02.2021, 05:55 Uhr

(jn)Die Briefkästen eines am Marktplatz in Schwalbach gelegenen Mehrfamilienhauses haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen aufgebrochen und damit einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht. Aus bislang unbekannten Gründen verschaffte sich der oder die Täter Zutritt zu dem Wohnhaus und hebelte dann sämtliche Briefkästen auf. Im Anschluss wurden darüber hinaus zahlreiche Postsendungen aufgerissen.

Die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

7. Unbekannte Substanz hinterlässt erheblichen Schaden an Pkw, Flörsheim am Main, Händelstraße, Freitag, 05.02.2021, 14:00 Uhr bis Sonntag, 07.02.2021, 12:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag wurde in Flörsheim ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an einem Auto verursacht. Der schwarze Audi parkte in der Händelstraße, als ein oder mehrere Unbekannte das Fahrzeug mit einer unbekannten Flüssigkeit beschmutzten, wobei ein Lackschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0.

8. Mehrere Seitenspiegel abgetreten, Flörsheim am Main, Gallusstraße, Sonntag, 07.02.2021, 04:15 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in der Gallusstraße in Flörsheim die Außenspiegel von mindestens vier Pkw beschädigt und einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Da ein Anwohner gegen 04:15 Uhr von lautem Gegröle vor seiner Haustür aufgeweckt wurde, wird davon ausgegangen, dass sich der Vandalismus zu dieser Zeit ereignete.

Weitere Hinweise zur Aufklärung der Tat werden unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 von der Flörsheimer Polizei entgegengenommen.

9. Drogenfahrt und Ordnungswidrigkeiten festgestellt, Schwalbach am Taunus, Landesstraße 3015, Limestunnel, Sonntag, 07.02.2021, 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr

(jn)Die Eschborner Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmittag einen 34-jährigen Autofahrer aus Bad Soden aus dem Verkehr gezogen, der wohl unter Kokaineinfluss stand. Ab 11:15 Uhr überprüften die Beamten Verkehrsteilnehmer im Bereich des Limestunnels bei Schwalbach und stellten überwiegend Verstöße gegen das Handyverbot sowie fehlende Kindersitze fest. Beides zog entsprechende Konsequenzen nach sich. Im Verlauf der Kontrolle entdeckten die Polizisten einen 34-jährigen BMW-Fahrer, der nachweislich eines Drogenvortests zuvor Drogen konsumiert hatte. Für ihn war die Fahrt beendet und er musste zwecks Blutentnahme zur Polizeistation nach Eschborn gebracht werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell