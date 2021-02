PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizeidirektion Main-Taunus, für Samstag, den 06.02.2021

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruch, Hattersheim, Parkstraße, Montag, den 01.02.2021, 14:30 - 21:30 Uhr.

Wie erst jetzt mitgeteilt wurde ereignete sich bereits am Montag, den 01.02.2021 ein Wohnungseinbruch in Hattersheim-Eddersheim. Der oder die Täter hebelten eine Balkontür auf und gelangten so in das Haus. Es wurden diverse Schmuckstücke im hohen vierstelligen Bereich entwendet. Eventuell wurde diese in einem Kissenbezug abtransportiert, da dies ebenfalls entwendet wurde.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber oder etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

2. Zwei PKW's in Hochheim aufgebrochen, Donnerstag, den 04.02.2021 18:00 Uhr bis Freitag, den 05.02.2021, 14:30 Uhr.

Vermutlich im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Ulmenstraße und der Straße Am Bittelborn ein BMW und ein Mercedes Benz aufgebrochen. Aus beiden Fahrzeugen wurde jeweils das Lenkrad ausgebaut und entwendet. Bei dem Mercedes wurde zudem die Mittelkonsole teilweise demontiert.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2070 - 0 zu melden.

3. Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt, Schwalbach, Ostring, Freitag, den 05.02.2021, 18:21 Uhr und 22:45 Uhr.

Im Laufe des Abends wurden zwei Fahrzeuge in Schwalbach beschädigt. Zunächst konnte ein Zeuge beobachten, wie eine männliche Person mit einem Sperrpfosten auf die Windschutzscheibe eines geparkten Fahrzeuges einschlug und diese so beschädigte. Einige Stunden später wurde die Heckscheibe eines weiteren PKW mit einem Türstopper eingeworfen. Auch dies konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Eventuell handelt es sich bei beiden Sachverhalten um den gleichen Täter. Die Person wurde folgendermaßen beschrieben: ca. 175 cm, dunkle kurze Haare, trug eine weiße Basecap und eine Jacke.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 06196 / 96950 zu melden.

gefertigt: Karl, POK'in

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell