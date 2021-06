Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Fahrradfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am 01.06.2021, gegen 11.00 Uhr, fuhr eine 75-Jährige auf ihrem Fahrrad auf der Wallstraße aus Richtung Turnerstraße kommend in Richtung Bürgermeister-Horlacher-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Auto auf der Bürgermeister-Horlacher-Straße aus Richtung Hoher Weg kommend in Richtung Wallstraße. An der Kreuzung Wallstraße / Bürgermeister-Horlacher-Straße bog die 75-Jährige nach links in die Bürgermeister-Horlacher-Straße ein und stieß mit der 81-jährigen Autofahrerin zusammen. Durch den Aufprall fiel sie von ihrem Fahrrad und verletzte sich. Sie kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell