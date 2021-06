Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Mittwoch, dem 02.06.2021, gegen 11:46 Uhr, befuhr ein 25jähriger Mann mit seinem PKW die Leuschnerstraße in Fahrtrichtung Goerdelerplatz und beabsichtigte an der entsprechenden Einmündung nach links in die Karl-Müller-Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden PKW, welche die Leuschnerstraße in die entgegengesetzte Richtung befuhr. Bei der sich anschließenden Kollision wurden die Airbags des entgegenkommenden Fahrzeugs ausgelöst und der 54jährige Fahrer leicht verletzt. Neben der zugrundeliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit wird nun gegen den 25jährigen Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

