Polizeidirektion Hannover

POL-H: Prävention der Polizei auf dem Wochenmarkt Moltkeplatz in der List

Hannover (ots)

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hannover bietet am 18. August 2021 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Wochenmarkt am Moltkeplatz Beratungen zu den Themen Trickbetrügereien, Diebstahl- und Einbruchschutz an.

Anhand von Exponaten können Sie sich an diesem Tag vor Ort über verschiedene Sicherungsmöglichkeiten informieren. Zusätzlich können Sie Ihr Fahrrad codieren lassen oder sich über weitere Themen, wie bespielweise Sicherheit von Kindern auf dem Schulweg, informieren. Erforderlich für die Codierung ist neben dem Eigentumsnachweis fürs Fahrrad, auch ein Ausweisdokument. Kinder benötigen die Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten. /hgt

