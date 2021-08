Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Polizei nimmt Sprayer auf frischer Tat fest

Hannover (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann ist verdächtig am Donnerstag, 12.08.2021, eine Mauer in der Hagenstraße mit Farbe beschmiert zu haben. Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchtete der Tatverdächtige. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß wurde der Mann festgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Hannover beobachtete ein Zeuge gegen 22:35 Uhr, wie ein dunkel gekleideter Mann mit einer Spraydose eine Betonwand der Gleisanlagen an der Hagenstraße (Mitte) beschmierte. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten warf der 19-Jährige die Spraydose weg und flüchtete zu Fuß entlang der Celler Straße in Richtung Nikolaistraße. Dort wurde der Mann durch die nacheilenden Einsatzkräfte eingeholt und festgenommen. Da er sich gegen die Festnahme sperrte, wurden ihm Handschellen angelegt. Die Polizisten brachten ihn zur Wache.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Hannover angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen fanden die Polizeibeamten eine Vielzahl weiterer Spraydosen. Die Beweismittel wurden sichergestellt. Der junge Mann kommt für weitere Taten in Betracht. Die Ermittlungen dauern an. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen aus der polizeilichen Obhut entlassen.

Die beschmierte Fläche hat eine Größe von etwa 200 cm x 150 cm. Der Schaden wird von der Polizei auf circa 200 Euro geschätzt. Es wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstands eingeleitet. /mr

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell