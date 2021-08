Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hemmingen-Westerfeld: Geldautomat gesprengt - Täter flüchtig

Hannover (ots)

Am Freitag, 13.08.2021, haben mindestens zwei bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten im Vorraum einer Bankfiliale gesprengt. Im Anschluss flüchteten diese unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes alarmierte gegen 03:50 Uhr der Sicherheitsdienst einer Bankfiliale den Notruf der Polizei. Er sah auf einer Überwachungskamera, wie sich mindestens zwei maskierte Personen in einem Vorraum einer Bankfiliale in Hemmingen-Westerfeld an der Straße "Kirchdamm" zu schaffen machten. Trotz Fernauslösung der Nebelmaschine durch den Sicherheitsdienst sprengten die bislang unbekannten Täter den Geldautomaten. Im Anschluss flüchteten die Täter, mutmaßlich ohne Diebesgut, mit hochmotorisierten Fahrzeugen in Richtung Bundesstraße 65 und weiter in Richtung Bundesautobahn 2. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Hinzuziehung diverser Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Die Täter ließen vor Ort auf dem Gehweg ein schwarzes Paket zurück. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um weiteren Sprengstoff handelte, wurde ein Evakuierungsradius von 200 Metern eingerichtet. Die Delaborierer vom Landeskriminalamt Niedersachen wurden mit hinzugezogen. Alle angrenzenden Wohnblöcke zum Tatort mussten evakuiert werden, die übrigen Anwohner wurden gebeten sich in die hinteren Räumlichkeiten der Wohnungen zu begeben. Das verdächtige Paket wurde im Nahbereich auf einem Feld kontrolliert gesprengt, da es nach erster Einschätzung eine "explosionsgefährliche" Substanz enthielt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, Fluchtfahrzeugen oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo, mr

