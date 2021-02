Polizei Bonn

POL-BN: Unbekannte brachen Klein-Lkw in Bonner Weststadt auf - Geldbörse entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am 16.02.2021, in dem Zeitraum zwischen 13:20 und 13:35 Uhr, machte sich Unbekannte an einem im Bereich Haydnstraße/Händelstraße abgestellten Klein-Lkw zu schaffen. Nach der Spurenlage hatten die Täter eine Seitenscheibe der Beifahrerseite des Wagens eingeschlagen und dann aus dem Wageninneren eine Geldbörse mit diversen persönlichen Papieren und einer überschaubaren Menge Bargeld entwendet. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hatten sich der/die unbekannte(n) Täter bereits vom Ort des Geschehens entfernt.

Das zuständige KK 35 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell