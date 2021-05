Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn

Brand in Toilettenhäuschen - Zeugenhinweise erbeten

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (25.05.2021) geriet in Burg auf Fehmarn ein Toilettenhäuschen in Brand. Die Kriminalpolizei in Oldenburg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22:30 Uhr wurden Beamte der Polizeistation Fehmarn in die Osterstraße gesandt, da die öffentliche Toilette auf dem Parkplatz Ost brennen sollte. Nach ersten Ermittlungen ist von einer Brandstiftung auszugehen. Das Feuer ist demnach in der Damentoilette gelegt worden und wurde, bevor es sich weiter ausbreiten konnte, durch Passanten erkannt, die sich umgehend über Notruf bei der Feuerwehr meldeten. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Burg konnte höherer Sachschaden verhindert werden.

Die Kriminalpolizeistelle Oldenburg führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04361-10550 oder per E-Mail an die Adresse Oldenburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell