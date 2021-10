Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Weinstadt: Verkehrsunfallflucht - zwei Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Gleich zwei Pkw beschädigte ein unbekannter Lkw-Fahrer am Freitagnachmittag auf dem mittleren Bereich des Parkplatzes eines Baumarktes im Gewerbegebiet Kalkofen in Endersbach. Der Schaden an dem Seat und Nissan beläuft sich auf ca. 8000 Euro und entstand zwischen 12 und 20 Uhr. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Waiblingen, Tel. 07151/ 9500, sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Lkw machen können.

Fellbach: Pedelec-Fahrer verletzt Fußgängerin

Ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Freitag gegen 17 Uhr den geteerten Feldweg entlang des Neckars. Auf Höhe der Landungsbrücke übersah er eine dort laufende 54-jährige Fußgängerin und traf diese am Rücken. Die Fußgängerin erlitt mehrere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Fellbach: 79-jährige Fußgängerin gestürzt

Ein 13-jähriger Radfahrer fuhr am Freitag gegen 17:10 Uhr von Schmiden nach Oeffingen auf dem Landwirtschaftsweg der verlängerten Hohenackerstraße in Richtung Erbastraße. Zunächst wollte er an einer vor ihm laufenden 79-jährigen Fußgängerin vorbeifahren. Als er bemerkte, dass es ihm aufgrund von entgegenkommenden Fußgängern nicht reichen würde, bremste er stark ab. Hierdurch erschrak die 79-Jährige, stürzte und zog sich vermutlich eine Fraktur zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zum Kontakt zwischen dem Radfahrer und der Fußgängerin kam es nicht.

