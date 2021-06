Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl:

An der Kardenstraße wurde ein geparkter Kia Rio von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, vom Unfallort. Die Flucht ereignete sich am Donnerstag, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 16 Uhr. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Herten:

In der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 17.45 Uhr, verursachte ein bisher Unbekannter einen Sachschaden an einem geparkten Mazda an der Hahnenbergstraße. Anschließend flüchtete er unerkannt. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

An der Bahnhofstraße verursachte ein Unbekannter, zwischen der Geschwisterstraße und der Steinstraße, einen Sachschaden an einem schwarzen Hyundai und entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Der Wagen war am Samstag gegen 9 Uhr dort abgestellt worden. Der verursachte Schaden liegt bei geschätzten 2.000 Euro.

Recklinghausen:

Am Neumarkt beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen roten VW Up und flüchtete anschließend unerkannt vom Unfallort. Der Schaden liegt bei ca. 1.200 Euro. Die Unfallzeit liegt vergangenen Samstag zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell