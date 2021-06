Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei nicht mehr fahrbereite Autos nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin fuhr am heutigen Morgen (07.30 Uhr) auf der Douaistraße in Richtung Neuhillen und stieß bei Querung der Kreuzung Douaistraße/ August-Schmidt-Ring/ Amrumstraße mit einem 57-jährigen Autofahrer zusammen, der auf dem August-Schmidt-Ring in Richtung Amrumstraße fuhr. Der 57-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Oer-Erkenschwick. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

