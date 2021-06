Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklighausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

An der Heide wurde am Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten den Wohnzimmerschrank. Gestohlen wurde mindestens eine Halskette.

Marl:

Auf der Max-Reger-Straße sind unbekannte Täter am frühen Freitagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter hebelten ein Terrassenfenster auf und durchsuchten dann verschiedene Räume nach Diebesgut. Gestohlen wurde eine Lederhandtasche.

Zwischen Samstag- und Sonntagvormittag wurde auf der Bussardstraße ein roter 3er BMW gestohlen. Das Auto mit RE(cklinghäuser)-Kennzeicchen stand am Straßenrand und wurde zuletzt am Samstag, gegen 9 Uhr, gesehen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Recklinghausen:

Am Samstagnachmittag wurde in ein Wohnhaus auf der Straße Rosterge Mühle eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Fenster zum Gäste-WC auf und durchwühlten dann Schränke und Schubladen in diversen Räumen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter Goldschmuck und Bargeld erbeuten. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

