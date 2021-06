Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannte legten Hindernis auf Radweg - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer aus Marl machte Montagmittag bei der Polizei Angaben zu einem Unfall am vergangenen Samstagabend. Dabei sei er gegen 23 Uhr auf dem Radweg der Bergstraße in Richtung Marler Stern unterwegs gewesen, als er aufgrund eines Hindernisses zu Fall kam und sich dabei verletzte. Im Bereich des Creiler Platz ist der Fahrradweg der Bergstraße durch Poller für mehrspurige Kraftfahrzeuge gesperrt. Diese Poller wollte er passieren und stieß dabei gegen den Fuß einer Absperrbarke, den Unbekannte zwischen den Pollern, mittig auf dem Radweg, platziert hatten. Der schwer verletzte Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Zu einem Sachschaden kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an.

Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

