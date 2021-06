Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer geschnappt

Recklinghausen (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnten am Wochenende zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer ermittelt werden. Die Zeugen riefen die Polizei, weil sie gegen 14.40 Uhr am Sonntag gesehen hatten, wie zwei Personen etwas an die Aussichtsplattform des ehemaligen Hirschgeheges am Stadtgarten sprühten. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Dorstener Straße angetroffen und kontrolliert werden. Es handelt sich dabei um einen 32-Jährigen aus Recklinghausen und einen 18-Jährigen aus Lübeck. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell