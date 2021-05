Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Gartenlaube

Unkel (ots)

Im Tatzeitraum vom 07.05.2021 bis 10.05.2021 brachen Unbekannte eine Gartenlaube in einem Schrebergarten in der Bahnhofstraße in Unkel auf, wo sie diverses Inventar und Unterhaltungselektronik entwendeten. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell