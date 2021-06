Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Junge Frau belästigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Eine 18-Jährige aus Recklinghausen ist am Sonntagmittag von einer Gruppe Jugendlicher belästigt worden. Die junge Frau gab an, gegen 13.40 Uhr durch die Unterführung am Bahnhof gelaufen zu sein. Dabei habe sie fünf Jugendliche bemerkt, die zusammenstanden. Einer daraus habe sie angesprochen und anschließend angespuckt, festgehalten und begrapscht. Der Rest der Gruppe habe ihr nicht geholfen, sondern nur gelacht. Die 18-Jährige blieb unverletzt. Jetzt sucht die Polizei nach der Gruppe und nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat selbst und den Tatverdächtigen geben können. Der "Haupttäter" wurde wie folgt beschrieben: männlich, 16 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,80m groß, kurze dunkle/schwarze Haare, sprach akzentfrei deutsch. Die anderen aus der Gruppe waren ebenfalls etwa 16 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,80m groß. Einer trug ein blaues T-Shirt, ein anderer ein weißes T-Shirt mit Logo drauf und eine blau/weiß karierte kurze Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

