Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 18 Uhr an der Kreuzung Alte Grenzstraße / Am Waldschlösschen ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten und zwei nicht mehr fahrbereiten Autos. Ein 33-Jähriger und ein 37-Jähriger, beide aus Recklinghausen, stießen mit ihren Autos im Kreuzungsbereich zusammen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine genaue Beschreibung des Unfallhergangs nicht möglich. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 37-Järhige auf der Alten Grenzstraße in Richtung Am Waldschlösschen, der weitere Verlauf ist unklar. Die genaue Fahrtrichtung des 33-Jährigen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an. Der 37-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Kühl- und Bremsflüssigkeiten wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der Sachschaden beträgt etwa 6.500 Euro.

