Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall auf dem Loemühlenweg

Recklinghausen (ots)

Ein 30-Jähriger Autofahrer aus Marl fuhr auf dem Loemühlenweg in Richtung Breddenkampstraße. Etwa in Höhe des dortigen Hotels Loemühle musste er verkehrsbedingt innerhalb einer Engstelle bremsen. Ein dahinter fahrender 31-jähriger Marler fuhr ihm dabei mit seinem Fahrrad auf und stürzte. Der 31-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es ist ein Sachscahden von ca. 300 Euro entstanden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, gegen 14.30 Uhr.

