POL-RE: Recklinghausen: BMX-Fahrer bei Unfall verletzt

An der Kreuzung Springstraße/Martinistraße ist heute, gegen 11.25 Uhr, ein 14-jähriger Radfahrer aus Recklinghausen leicht verletzt worden. Eine 62-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen war auf der Springstraße Richtung Martinistraße unterwegs - gleichzeitig fuhr der 14-Jährige mit seinem BMX-Rad auf dem linken Radweg der Martinistraße stadtauswärts. An der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß. Der 14-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt, musste aber nicht mit ins Krankenhaus.

