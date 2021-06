Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der Nacht auf Freitag hat es am Heidesee eine Unfallflucht gegeben. Auf einem Parkplatz an der Straße Alter Postweg wurde zwischen dem späten Donnerstagabend (23.20 Uhr) und 1.20 Uhr in der Nacht ein weißer Suzuki beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Rund 1.000 Euro wird die Reparatur vermutlich kosten.

Dorsten:

Auf einem Parkplatz an der Freiheitsstraße wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein roter Hyundai i10 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden im Frontbereich wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das Verkehrskommissariate in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

