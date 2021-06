Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: NACHTRAG PERSONENBESCHREIBUNG- - Exhibitionist am Silber See - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, beobachtete ein Exhibitionist eine19-jährige Dattelnerin und eine 22-jährige Recklinghäuserin am nordöstlichen Ufer des Silber Sees II. Er stand nackt in einem Gebüsch, beobachtete die beiden jungen Frauen und onanierte. Die Frauen haben sich sodann von der Örtlichkeit entfernt und auf dem Heimweg die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten konnten am beschriebenen Tatort keinen Verdächtigen mehr antreffen. Täterbeschreibung: ca. 30-40 Jahre alt, 1,80-1,85m groß, normale Statur, schwarzes Tuch um den Kopf, Gesicht dabei verdeckt.

Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder zum Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).

