POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuser von einem Unbekannten attackiert

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann schlug am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Marienstraße mehrfach mit der Faust auf einen 51-jährigen Recklinghäuser ein, bis dieser zu Boden ging. Anschließend trat der Unbekannte noch auf den am Boden Liegenden ein. Als er von ihm abließ, flüchtete er in Richtung Bochumer Straße. Täterbeschreibung: schwarzes T-Shirt, schwarze Jogginghose, dunkle lockige Haare, schwarze Umhängetasche, ca. 1,80-1,85m groß, leichter Bartwuchs. Zeugen informierten die Polizei. Ein Rettungswagen transportierte den leicht verletzten 51-Jährigen in ein Krankenhaus.

Weitere Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unbekannten machen können, können sich unter der Tel. 0800 2361 111 beim zuständigen Kriminalkommissariat melden.

