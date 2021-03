Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Polizeikontrolle - 18-Jähriger beleidigt Polizeibeamtin

Ludwigsburg (ots)

Mit einem äußerst aggressiven jungen Mann bekamen es Beamte des Polizeireviers Sindelfingen am frühen Sonntagmorgen in Aidlingen zu tun. Kurz nach 01.00 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung die Insassen eines VW in der Sonnenbergstraße kontrollieren und signalisierten dies per Leuchtzeichen. Der noch unbekannte Fahrer des PKW stoppte hierauf, stieg aus und ergriff nach einem kurzen Blick in Richtung der Polizeibeamtin und ihres Kollegen zu Fuß die Flucht. Der Polizist nahm sogleich die Verfolgung auf. Der Beifahrer stieg nun ebenfalls aus und wurde von der 34 Jahre alten Beamtin durch Festhalten am Arm an einer möglichen Flucht gehindert. Der 18 Jahre alte Beifahrer reagierte hierauf, indem er sie anschrie und beleidigte. Er versuchte sich aus dem Griff der Polizistin zu befreien, worauf diese ihm Handschließen anlegte und ihn anwies, sich auf den Boden zu legen. Währenddessen musste sie sich weitere Beleidigungen anhören. Die 34-Jährige forderte Verstärkung an. Zwischenzeitlich kam ihr Streifenpartner zurück, so dass sie den 18-Jährigen gemeinsam am Boden fixieren konnten. Als eine weitere Streifenwagenbesatzung eintraf, beruhigte sich der junge Mann. Er teilte schließlich mit Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Während er durchsucht wurde, stellten die Beamten eine leichte Verletzung im Gesicht des 18-Jährigen fest, worauf ein Rettungswagen angefordert wurde. Im Anschluss an seine Behandlung wurde er auf freien Fuß entlassen und durch die Beamten an seine Wohnanschrift gebracht. Die Durchsuchung des VW und die Absuchte des Fluchtwegs des Fahrers ergaben Hinweise auf seine Identität. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell