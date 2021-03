Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: VW Passat zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 5.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag an einem in der Burkauer Straße in Großsachsenheim abgestellten, schwarze VW Passat angerichtet hat. Zwischen 18:00 und 10:00 Uhr zerkratzte er das Auto ringsum. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

