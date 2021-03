Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Seat in der Hohenzollernstraße zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Mit einem spitzen Gegenstand wurde ein in der Hohenzollernstraße in Böblingen abgestellter Seat zerkratzt. Die Tat muss zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr verübt worden sein. Den Sachschaden schätzt man auf etwa 3.000 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07031 13 2500 an das Polizeirevier Böblingen wenden.

