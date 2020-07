Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Firmen-Fenster aufgehebelt

Letmathe (ots)

Unbekannte haben am Sonntag das Fenster eines Firmengebäudes an der Breslauer Straße aufgehebelt und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft. Gestohlen wurde jedoch nichts.

