POL-BI: Autoknacker erbeuten Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen

SI / Bielefeld / Jöllenbeck, Vilsendorf - Unbekannte drangen in der Nacht auf Sonntag, 25.04.2021, in sieben Autos an der Vilsendorfer Straße, dem Aurikelweg und der Straße Knostsiek ein - Zeugen gesucht.

In einer Seitenstraße der Vilsendorfer Straße nahe der Laarer Straße machten sich die Autoknacker zwischen 20:00 Uhr und 06:20 Uhr an einem weißen Seat Leon und einem grauen Skoda Yeti zu schaffen. Sie erlangten ohne Spuren an den Autos zu hinterlassen Zugang zum Inneren der Fahrzeuge und entwendeten einen Akkuschrauber, ein Bitset, eine Kofferraumtasche, Münzgeld und ein Handyladekabeln.

Unweit entfernt am Aurikelweg stahlen die Täter elektronische Geräte und eine Tankkarte. Von den Aufbrüchen waren ein weißer Audi S6, ein grauer Ford Kuga, ein grauer VW Golf, ein schwarzer Volvo und ein weißer Peugeot betroffen. In einem der Fahrzeuge roch es nach Zigarettenqualm, als hätten sich ein oder mehrere Täter in dem Wagen aufgehalten. Der Tatzeitraum kann auf 22:00 Uhr bis 09:30 Uhr eingegrenzt werden. Wie die Täter in das Innere der Fahrzeuge gelangten, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zwischen 17:30 Uhr und 13:00 Uhr bemerkten die Täter einen unverschlossenen Audi Q3 an der Straße Am Knostsiek und entwendeten Münzgeld.

Hinweise zu den Aufbrüchen und Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

