Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW mit E-Bikes gerät in Brand - Vollsperrung der A2 und hoher Sachschaden

Bielefeld (ots)

MS/ Vlotho - Am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, geriet ein mit E-Bikes beladener Lkw auf der A2 in in Höhe der Anschlußstelle Vlotho-West in Brand. Der Gliederzug aus Polen fuhr in Richtung Dortmund, als er von mehreren Verkehrsteilnehmern darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sein Zugfahrzeug qualmte. Als der 59jährige polnische Lkw-Fahrer das Qualmen bemerkte, hielt er auf dem Seitenstreifen in Höhe der Beschleunigungsspur Vlotho-West an und stieg aus dem Führerhaus. Die Flammen vom Zugfahrzeug griffen auf den Anhänger über. Es enstand ein Vollbrand, wobei alle E-Bikes samt der Akkus zerstört wurden. Da die Rauchentwicklung immer stärker wurde und sich über beide Fahrbahnen erstreckte, musste die A2 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr großräumig umgeleitet werden. Mehrere Gruppen der Feuerwehr Vlotho, sowie mehrere Tanklöschzüge und ein ABC-Trupp wurden alarmiert, da bei dem Brand der Fahrradakkus giftige Gase freigesetzt wurden. Aufgrund der großräumigen Absperrung bestand keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Der Lkw Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu wenig Rückstau.

