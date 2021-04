Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 2 bei Gütersloh sorgte für Vollsperrung

Bielefeld (ots)

DV / BAB 2 - Gütersloh / Am Freitagabend, gegen 21:10 Uhr, ereignete sich auf der BAB 2 zwischen der Anschlussstelle Gütersloh und der Raststätte Gütersloh ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw, wobei zwei Personen verletzt wurden. Aufgrund stockenden Verkehrs auf der Richtungsfahrbahn Dortmund wich ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Ennepetal einem vor ihm befindlichen Pkw aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er lenkte nach rechts und verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Pkw. Er fuhr weiter in eine dortige Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der Fahrer wurde aus seinem Mercedes geschleudert. Anschließend geriet der Pkw zurück auf die Fahrbahn und rutschte auf dem Dach liegend auf den linken Fahrstreifen. Ein nachfolgender Nissan eines 80-jährigen Mannes aus Potsdam leitete eine Notbremsung ein, um nicht gegen den auf dem Dach liegenden Mercedes zu fahren. Ein dahinter befindlicher Mercedes, welcher von einem 52-jährigen Mann aus Berlin geführt wurde, fuhr auf den Nissan auf. Er schleuderte gegen die Mittelschutzplanke, wurde von ihr abgewiesen und schlug danach in die Seitenschutzplanke ein. Durch den Unfall wurden der 34-jährige Mann aus Ennepetal und der 80-jährige Potsdamer verletzt und durch Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr in umliegende Krankenhäuser verbracht. Glücklicherweise scheinen sie nicht lebensbedrohlich verletzt zu sein. Die drei beteiligten Pkw wurden abgeschleppt. Die Richtungsfahrbahn Dortmund und die Anschlussstelle Gütersloh mussten für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis ca. 23:00 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise auf eine Länge von 5 Kilometer. Es entstand hoher Sachschaden.

