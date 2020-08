Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200831.7 Itzehoe: Kripo ermittelt nach Brand einer Scheune

Itzehoe (ots)

Nach dem Brand einer Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes in Itzehoe am frühen Sonntagmorgen hat die Kripo die Ermittlungen übernommen. Erkenntnisse zur Brandursache liegen noch nicht vor, eine Begehung des Ereignisortes wird am heutigen Tag erfolgen.

Gegen 05.35 Uhr brannte das zu zwei Dritteln gefüllte Heu- und Strohlager eines Betriebes in der Alten Landstraße trotz des schnellen Einsatzes mehrerer Freiwilliger Feuerwehren komplett nieder. Außerdem fiel ein Ackerschlepper samt angehängtem Futterwagen den Flammen zum Opfer, Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich der Sachschaden auf etwa 200.000 Euro belaufen, die Brandursache ist noch unklar.

Eine erste Inaugenscheinnahme des Brandortes durch die Brandermittler ist für heute geplant.

