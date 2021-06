Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Friesoythe - Zeugen gesucht!

Am Samstag, 12.06.2021, gegen 11.00 Uhr, wurde in Friesoythe, in der Barßeler Straße 35, auf dem Parkplatz des dortigen Action-Marktes ein Pkw, Ford Ka, durch eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Be- oder Entladen beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491/9316-0, zu melden.

Ramsloh - Polizei beendet Party am Hollener See

Am Freitag, 11.06.2021, feierten bis zu 300 Jugendliche und junge Erwachsene das gute Wetter mit reichlich Alkohol am Hollener See in Ramsloh. Weitere anwesende Badegäste fühlten sich durch teilweise lautstark Grölenden jungen Menschen belästigt und riefen die Polizei. Für die eingesetzten Beamten bestätigte sich vor Ort das mitgeteilte Bild der Anrufer. Da sich ein Großteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht an die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen hielt, wurde die "Party" durch die eingesetzten Beamten beendet und Platzverweise ausgesprochen. Im Rahmen des Einsatzes kam es zu einem medizinischen Notfall. Zu diesem Notfall können von Seiten der Polizei keine weiteren Angaben gemacht werden. Dieser Notfall wurde vom Rettungsdienst bearbeitet

