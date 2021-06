Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 12./13.06.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Samstag, 12.06.2021, gegen 17:40 Uhr befuhr eine 36-jährige Molbergerin mit ihrem PKW, Mercedes, die Mühlenstraße in Molbergen ortsauswärts. Im Kreuzungsbereich Mühlenstraße/Ahornstraße kam zum Zusammenstoß mit dem PKW, Mazda, eines bevorrechtigten Garrelers, welcher die Ahornstraße in Richtung Holunderstraße befuhr. Der 36-jährige Garreler sowie ein bei ihm mitfahrender Junge im Alter von 4 Jahren wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 14.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Löningen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 12.06.2021, gegen 19:55 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Polen die Böener Straße in Löningen mit einem PKW, Ford, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug 2,15 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der Beschuldigte nicht über einen inländischen Wohnsitz verfügt, wurde zudem die sofortige Zahlung einer Sicherheitsleistung von 1.000 Euro angeordnet.

Lindern - Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am Samstag, 12.06.2021, gegen 11:00 Uhr kam es in Lindern, Lastruper Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein 30-jähriger Molberger befuhr die Lastruper Straße orteinwärts und beabsichtigte mit seinem PKW der Marke Opel nach links auf die Löninger Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW, VW, eines 81-jährigen aus Lindern. Hierbei entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 7.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Molberger unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug 0,59 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell