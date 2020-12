Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitefeld- Rollerfahrer leicht verletzt

WeitefeldWeitefeld (ots)

Ein 61-jähriger Rollerfahrer befuhr am 08.12.2020, gegen 13:45 Uhr, den Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in Weitefeld. Ein 72-jähriger wollte zeitgleich aus einer Parkbox rückwärts ausparken und erkannte den sich nähernden Zweiradfahrer nicht. Es kam zur Kollision beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer gegen die Gebäudewand gedrückt; hierbei erlitt er leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca.1200EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell