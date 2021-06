Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis PI Cloppenburg

Vechta hier: PK Friesoythe vom 12.06.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Hausfriedensbruch im Bereich des Baggersee`s in Neumarkhausen

Zu einem Hausfriedensbruch kam es in der Nacht zum 12.06.2021 am Baggersee im Ortsteil Neumarkhausen in 26169 Friesoythe. Dort haben sich drei Heranwachsende aufgehalten. Da es sich bei dem Baggersee um ein Privatgelände handelt, wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. In diesem Zusammenhang wird erneut darauf hingewiesen, dass der See auch als Privatgrundstück gekennzeichnet ist und die Polizei Friesoythe in den nächsten Sommermonaten entsprechende Kontrollen sowohl hinsichtlich der Nutzung des Sees und als auch der damit verbundenen Parksituation durchführen wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell