Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Vechta vom 11.06.21 - 12.06.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfallflucht - Lutten

Am Freitag, 11.06.21, gg. 16.10 Uhr, befuhr ein 54jähriger aus Goldenstedt mit einem Lkw die Visbeker Straße in 49424 Lutten. Hier kam er nach einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Straßenschild. Trotz entgegenkommenden Funkstreifenwagen hielt der 54jährige nicht an der Unfallstelle an, um sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er konnte kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. Den 54jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei Dinklage sucht nach einem Verkehrsunfall zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 13.30 Uhr, nach dem Verursacher. Dieser beschädigte in Dinklage, Hof Menke (Neubaugebiet), einen dort aufgestellten Stromverteilerkasten. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall, eine Person verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Lohne wurde eine Person verletzt. Gegen 12.40 Uhr wollte an der Von-Siemens-Straße ein 22-Jähriger aus Dinklage mit seinem Pkw auf das Grundstück einer Tank- und Rastanlage fahren. Dort stieß er mit einem 24-jährigen Kradfahrer aus Löningen zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Kradfahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Lohne - Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss Am 11.06.2021, gegen 23:30 Uhr, wurde eine 39-jährige Lohnerin mit ihrem Kleinkraftrad auf der Habelschwerdter Straße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell