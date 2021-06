Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von alkoholischen Getränken und eines Herrenrades

Am Freitag, den 11. Juni 2021, zwischen 02.05 und 04.50 Uhr, begaben sich drei bislang unbekannte Täter in den rückwärtigen, frei zugänglichen Bereich einer Hotelanlage in der Münsterstraße und entwendeten aus einem dort befindlichen Kühlschrank drei volle Bierkisten, eine unbestimmte Anzahl von Bierträgern sowie eine Getränke-Spendendose. Zum Abtransport des Diebesguts nutzten sie dann das Herrenrad des Hotelbesitzers. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes 28 Zoll Herrenrad des Herstellers Rixe, Modell Toulouse mit 8 Gängen. Die Fahrradrahmennummer lautet: HS 238214 B 178363. Das Fahrrad verfügt als besonderes Kennzeichen zudem über einen schwarzen Fahrradkorb. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Visbek - Diebstahl von alkoholischen Getränken

In der Zeit zwischen Donnerstag, 10. Juni 2021, 23.00 Uhr, und Freitag, 11. Juni 2021, 06.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam einen auf der Terrasse des 63-jährigen Eigentümers in der Goldenstedter Straße befindlichen Kühlschrank und entwendeten daraus diverse alkoholische Getränke (6 Krombacher Frischefässchen, Sekt). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (0 44 45) 95 04 70.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 10. Juni 2021, kam es um 08.20 Uhr auf der Bundesautobahn A1 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr die A1 in Richtung Osnabrück. Im dortigen Baustellenbereich überholte er eine 63-jährige Fahrzeugführerin aus Lohne von rechts und touchierte hierbei ihren schwarzen PKW Daimler C200 am rechten Seitenspiegel, sodass dieser beschädigt wird. Der LKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

